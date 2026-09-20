Трубный ключ 1 1/2" NORGAU 074225015
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Ключ
Материал рукояти
металл
Ширина губок
45
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 566269
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Ключ
Комплектация
Трубный ключ
Материал основания
алюминий
Материал рукояти
металл
Поворотное основание
Да
Ширина губок
45
Тип зажима
винтовой
Длина, мм
425
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х5х2
Вес, кг.
1.39
Описание товара Трубный ключ 1 1/2" NORGAU 074225015
Трубный ключ 1 1/2" NORGAU 074225015 предназначен для фиксации труб, а также для отворачивания и заворачивания трубных соединений. Настройка ширины захвата производится непосредственно на детали с помощью регулировочной гайки. Инструмент выполнен из устойчивой к коррозии и деформации хромованадиевой стали, что обеспечивает длительный срок службы.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Ключ
Комплектация
Трубный ключ
Материал основания
алюминий
Материал рукояти
металл
Поворотное основание
Да
Ширина губок
45
Тип зажима
винтовой
Длина, мм
425
Страна производитель
Китай
Трубный ключ 1 1/2" NORGAU 074225015 предназначен для фиксации труб, а также для отворачивания и заворачивания трубных соединений. Настройка ширины захвата производится непосредственно на детали с помощью регулировочной гайки. Инструмент выполнен из устойчивой к коррозии и деформации хромованадиевой стали, что обеспечивает длительный срок службы.
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