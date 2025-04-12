Накопитель SSD AGI 250GB (AGI250GIMAI238)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 564288
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, кг.
8.75
Описание товара Накопитель SSD AGI 250GB (AGI250GIMAI238)
Диск SSD AGI - AI238, for Desktop, 2.5", 250GB, SATA III (6Gb/s), QLC, AGI250GIMAI238
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Диск SSD AGI - AI238, for Desktop, 2.5", 250GB, SATA III (6Gb/s), QLC, AGI250GIMAI238
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd установил с немолодой ноутбук, заявленые скорости в тестах проходит. Упаковка отличная.
Достоинства:
Комментарий:
Всё, работает. Доставка быстрая 2ч после заказа. Брать можно.
Достоинства:
Комментарий:
бюджетный ssd, покупаю не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
пока не проводил тестирование.
Достоинства:
Комментарий:
всё ок, ставили на моноблок, работает, не тормозит
Достоинства:
Комментарий:
ноутбук работает замечательно
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и дешевый ssd . Гарантия 3 года. Скорость записи приемлемая
Накопитель SSD AGI 250GB (AGI250GIMAI238) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD AGI 250GB (AGI250GIMAI238)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd установил с немолодой ноутбук, заявленые скорости в тестах проходит. Упаковка отличная.
Достоинства:
Комментарий:
Всё, работает. Доставка быстрая 2ч после заказа. Брать можно.
Достоинства:
Комментарий:
бюджетный ssd, покупаю не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
пока не проводил тестирование.
Достоинства:
Комментарий:
всё ок, ставили на моноблок, работает, не тормозит
Достоинства:
Комментарий:
ноутбук работает замечательно
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и дешевый ssd . Гарантия 3 года. Скорость записи приемлемая