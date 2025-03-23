Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-115
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
нейлон/полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%2 090 руб. 2 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 558015
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
нейлон/полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, кг.
1.16
Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-115
Сумка Continent CC-115 предназначена для бережной транспортировки ноутбуков с диагональю экрана до 15.6 дюймов. Данный аксессуар изготовлен из полиэстера и нейлона – материалов, которые характеризуются повышенной износоустойчивостью и с легкостью очищаются от всех накопившихся загрязнений.
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Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
нейлон/полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Сумка Continent CC-115 предназначена для бережной транспортировки ноутбуков с диагональю экрана до 15.6 дюймов. Данный аксессуар изготовлен из полиэстера и нейлона – материалов, которые характеризуются повышенной износоустойчивостью и с легкостью очищаются от всех накопившихся загрязнений.
Достоинства:
Комментарий:
15,6 еле входит а так норм
Достоинства:
Комментарий:
отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сумка. По бокам жесткий каркас. Есть отделение для документов. Зарядка, мышка и съемный жесткий диск помещаются с ноутбуком без проблем. Но если Вы планируете носить там что-то еще, лучше посмотрите другие варианты, сумки по-толще
Достоинства:
Комментарий:
Хорошего качества сумка, вместииельная и удобная. Заказывала для себя и в подарок. Пришли обе сумки в хороших упаковках. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
У меня была такая сумка еще у старого ноута, которого давно нет Сумка по качеству вообще огонь. Может и выглядит не современно, но зато прослужит лет 6 изнурительного использования. 10 лет оптимального и пол жизни если редко использовать
Достоинства:
Комментарий:
Последняя моя такая сумка продержалась лет 8 или около того. Надеюсь, эта прослужит не меньше. )
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сумка всё устраивает, передний карман обьемный и широкий блок питания помещается и не давит на крышку ноутбука, сзади карман документ для документов с двумя делениями, очень удобно не надо открывать основное отделение
Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-115 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-115
Достоинства:
Комментарий:
15,6 еле входит а так норм
Достоинства:
Комментарий:
отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сумка. По бокам жесткий каркас. Есть отделение для документов. Зарядка, мышка и съемный жесткий диск помещаются с ноутбуком без проблем. Но если Вы планируете носить там что-то еще, лучше посмотрите другие варианты, сумки по-толще
Достоинства:
Комментарий:
Хорошего качества сумка, вместииельная и удобная. Заказывала для себя и в подарок. Пришли обе сумки в хороших упаковках. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
У меня была такая сумка еще у старого ноута, которого давно нет Сумка по качеству вообще огонь. Может и выглядит не современно, но зато прослужит лет 6 изнурительного использования. 10 лет оптимального и пол жизни если редко использовать
Достоинства:
Комментарий:
Последняя моя такая сумка продержалась лет 8 или около того. Надеюсь, эта прослужит не меньше. )
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сумка всё устраивает, передний карман обьемный и широкий блок питания помещается и не давит на крышку ноутбука, сзади карман документ для документов с двумя делениями, очень удобно не надо открывать основное отделение