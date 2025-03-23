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Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-115 купить с доставкой в Москве
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Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-115

7 Отзывы
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Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-115 - фото 2
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-115 - фото 3
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Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-115 - фото 5
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-115 - фото 6
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-115 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
нейлон/полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
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  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-115 - фото 2
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-115 - фото 3
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-115 - фото 4
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-115 - фото 5
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-115 - фото 6
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-115 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
2 090 руб.  2 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 558015
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Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
нейлон/полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, кг.
1.16

Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-115

Сумка Continent CC-115 предназначена для бережной транспортировки ноутбуков с диагональю экрана до 15.6 дюймов. Данный аксессуар изготовлен из полиэстера и нейлона – материалов, которые характеризуются повышенной износоустойчивостью и с легкостью очищаются от всех накопившихся загрязнений.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-115

Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Федоров Н.

Достоинства:


Комментарий:
15,6 еле входит а так норм
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
ARKADIY Z.

Достоинства:


Комментарий:
отлично
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2024
Антон Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сумка. По бокам жесткий каркас. Есть отделение для документов. Зарядка, мышка и съемный жесткий диск помещаются с ноутбуком без проблем. Но если Вы планируете носить там что-то еще, лучше посмотрите другие варианты, сумки по-толще
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошего качества сумка, вместииельная и удобная. Заказывала для себя и в подарок. Пришли обе сумки в хороших упаковках. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2024
Вячеслав Е.

Достоинства:


Комментарий:
У меня была такая сумка еще у старого ноута, которого давно нет Сумка по качеству вообще огонь. Может и выглядит не современно, но зато прослужит лет 6 изнурительного использования. 10 лет оптимального и пол жизни если редко использовать
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2023
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Последняя моя такая сумка продержалась лет 8 или около того. Надеюсь, эта прослужит не меньше. )
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2023
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сумка всё устраивает, передний карман обьемный и широкий блок питания помещается и не давит на крышку ноутбука, сзади карман документ для документов с двумя делениями, очень удобно не надо открывать основное отделение



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Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
нейлон/полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Continent CC-115 предназначена для бережной транспортировки ноутбуков с диагональю экрана до 15.6 дюймов. Данный аксессуар изготовлен из полиэстера и нейлона – материалов, которые характеризуются повышенной износоустойчивостью и с легкостью очищаются от всех накопившихся загрязнений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Федоров Н.

Достоинства:


Комментарий:
15,6 еле входит а так норм
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
ARKADIY Z.

Достоинства:


Комментарий:
отлично
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2024
Антон Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сумка. По бокам жесткий каркас. Есть отделение для документов. Зарядка, мышка и съемный жесткий диск помещаются с ноутбуком без проблем. Но если Вы планируете носить там что-то еще, лучше посмотрите другие варианты, сумки по-толще
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошего качества сумка, вместииельная и удобная. Заказывала для себя и в подарок. Пришли обе сумки в хороших упаковках. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2024
Вячеслав Е.

Достоинства:


Комментарий:
У меня была такая сумка еще у старого ноута, которого давно нет Сумка по качеству вообще огонь. Может и выглядит не современно, но зато прослужит лет 6 изнурительного использования. 10 лет оптимального и пол жизни если редко использовать
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2023
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Последняя моя такая сумка продержалась лет 8 или около того. Надеюсь, эта прослужит не меньше. )
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2023
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сумка всё устраивает, передний карман обьемный и широкий блок питания помещается и не давит на крышку ноутбука, сзади карман документ для документов с двумя делениями, очень удобно не надо открывать основное отделение


Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-115 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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