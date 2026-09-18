Сумка Riva 8251 для ноутбука 17" серый полиэстер
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%2 180 руб. 2 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 324417
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
867
Описание товара Сумка Riva 8251 для ноутбука 17" серый полиэстер
Сумка Riva 8251 для ноутбука 17" серый полиэстер
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Сумка Riva 8251 для ноутбука 17" серый полиэстер
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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