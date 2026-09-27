Top.Mail.Ru
Рюкзак Case HP Prelude 15.6 Backpack 2Z8P3AA купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рюкзак Case HP Prelude 15.6 Backpack 2Z8P3AA

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рюкзак Case HP Prelude 15.6 Backpack 2Z8P3AA - фото 1
Рюкзак Case HP Prelude 15.6 Backpack 2Z8P3AA - фото 2
Рюкзак Case HP Prelude 15.6 Backpack 2Z8P3AA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
  • Рюкзак Case HP Prelude 15.6 Backpack 2Z8P3AA - фото 1
  • Рюкзак Case HP Prelude 15.6 Backpack 2Z8P3AA - фото 2
  • Рюкзак Case HP Prelude 15.6 Backpack 2Z8P3AA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
2 330 руб.  3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596578
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х32х6
Вес, г.
400

Описание товара Рюкзак Case HP Prelude 15.6 Backpack 2Z8P3AA

Описание Все на своих местах Аккуратно поместите свой ноутбук с диагональю экрана 13,3" (33,78 см), 14,2" (36,08 см) или 15,6" (39,62 см) в мягкое защищенное отделение, а затем спрячьте телефон, наушники, мышь, адаптер и ручки в предназначенные для них карманы. Защита от влаги Быстро закрепите этот компактный рюкзак на большой сумке, защитив их от влаги благодаря водостойкой ткани. Малый вес и комфорт Легкий и прочный рюкзак с мягкими ремнями и карманом на молнии с цветной отделкой. Воплощение элегантности и стиля.

Отзывы о товаре Рюкзак Case HP Prelude 15.6 Backpack 2Z8P3AA




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
15.6
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Описание Все на своих местах Аккуратно поместите свой ноутбук с диагональю экрана 13,3" (33,78 см), 14,2" (36,08 см) или 15,6" (39,62 см) в мягкое защищенное отделение, а затем спрячьте телефон, наушники, мышь, адаптер и ручки в предназначенные для них карманы. Защита от влаги Быстро закрепите этот компактный рюкзак на большой сумке, защитив их от влаги благодаря водостойкой ткани. Малый вес и комфорт Легкий и прочный рюкзак с мягкими ремнями и карманом на молнии с цветной отделкой. Воплощение элегантности и стиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак Case HP Prelude 15.6 Backpack 2Z8P3AA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...