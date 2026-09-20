Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный
Выберите оптимальную высоту кресла с помощью рычага, расположенного под сиденьем.. Механизм качания. Кресло можно зафиксировать в вертикальном положении или использовать функцию качания (вперед-назад).. Регулируемый угол наклона. Угол наклона спинки регулируется в диапазоне, безопасном от опрокидывания.. Свойства материалов. Тактильно комфортные, гипоаллергенные материалы обивки имеют достаточный запас прочности и обеспечивают оптимальный теплообмен, а также абсолютный комфорт в течение всего срока службы.. Прочный каркас. В основе конструкции кресел каркас из высокопрочной трубы защищенный от коррозии и надежные усиленные механизмы-реклайнеры.. Регулируемые подушки. Две дополнительные подушки для поясницы и головы, регулируются по высоте и обеспечивают идеальную поддержку верхнего и нижнего отделов позвоночника, защищая от переутомления.. 2D подлокотники. Подлокотники, регулируемые по высоте и в горизонтальной плоскости (влево-вправо), обеспечивают идеальную поддержку рук.. Система AERO. Вентиляционные отверстия в спинке отводят тепло от спины геймера, создавая дополнительный комфорт.. Крестовина. Изготовлена из высокопрочной стали с яркими пластиковыми накладками, что позволяет выдерживать высокие и продолжительные нагрузки.
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Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
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Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
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