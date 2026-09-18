Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-001 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-001 черный
Усиленное кресло выдерживает нагрузку до 200 кг благодаря своей конструкции. Усиленный механизм качания с толщиной металла до 4,5 мм, прочный газпатрон высшего 4-го класса с увеличенным диаметром цилиндра - 7 см, массивный каркас из фанеры толщиной 16 мм, надежные и прочные металлическое подлокотники и основание.
Обивка выполнена из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Плотная набивка, металлические подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
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Усиленное кресло выдерживает нагрузку до 200 кг благодаря своей конструкции. Усиленный механизм качания с толщиной металла до 4,5 мм, прочный газпатрон высшего 4-го класса с увеличенным диаметром цилиндра - 7 см, массивный каркас из фанеры толщиной 16 мм, надежные и прочные металлическое подлокотники и основание.
Обивка выполнена из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Плотная набивка, металлические подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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