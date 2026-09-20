Кресло офисное BRABIX Premium Blues EX-751 черное (532486)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кресло офисное BRABIX Premium Blues EX-751 черное (532486)
Премиальный дизайн, комфортная посадка, бескомпромиссное качество материалов - это BRABIX Blues EX-751. Расширенная гарантия на 24 месяца выгодно выделяет данную модель среди аналогов. В обивке использована экокожа наивысшего качества с мягкой, приятной на ощупь текстурой. Материал пропускает воздух, не истирается и легко чистится. Высокая спинка с выраженной эргономикой и мягкий подголовник создают дополнительный комфорт. Внутри сиденья находится формованный поролон - материал, который используется при производстве мебели повышенной комфортности, а также в автомобильных и авиационные креслах, т.е. там, где требования к комфорту и долговечности максимальны. В отличие от обычного, формованный поролон гораздо плотнее, отливается в специальных формах с точно заданными геометрическими параметрами, практически не сминается со временем. Уникальные 3D-подлокотники имеют множество регулировок (вверх/вниз, вперед/назад и вращение). Накладки сделаны из мягкого пластика, приятного на ощупь. Кресло оборудовано наиболее технически совершенной и эргономичной системой качания - синхромеханизм. Он позволяет согласованно, с определенной зависимостью, изменять углы наклона одновременно и спинки, и сиденья. В данной модели кресла реализовано оптимальное соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.
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