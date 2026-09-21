Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V черный кожа низк.спин. полозья металл хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695392
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Тип механизма качания
нет
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
нет
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х65х64
Вес, кг.
17.7
Описание товара Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V черный кожа низк.спин. полозья металл хром
Кресло руководителя Бюрократ имеет обивку из кожи. Отличительной особенностью данной модели является механизм со смещенной осью качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в нескольких положениях.
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Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей
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Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Тип механизма качания
нет
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
нет
Развернуть
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кресло руководителя Бюрократ имеет обивку из кожи. Отличительной особенностью данной модели является механизм со смещенной осью качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в нескольких положениях.
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Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей
Кресло Бюрократ T-9927SL-LOW-V черный кожа низк.спин. полозья металл хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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