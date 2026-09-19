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Компьютерное кресло Brabix Premium Blocks HD-008 (экокожа, серое) купить с доставкой в Москве
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Компьютерное кресло Brabix Premium Blocks HD-008 (экокожа, серое)

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Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM &quot;Blocks HD-008&quot; (экокожа, серое) - фото 1
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM &quot;Blocks HD-008&quot; (экокожа, серое) - фото 2
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM &quot;Blocks HD-008&quot; (экокожа, серое) - фото 3
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM &quot;Blocks HD-008&quot; (экокожа, серое) - фото 4
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM &quot;Blocks HD-008&quot; (экокожа, серое) - фото 5
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM &quot;Blocks HD-008&quot; (экокожа, серое) - фото 6
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM &quot;Blocks HD-008&quot; (экокожа, серое) - фото 7
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM &quot;Blocks HD-008&quot; (экокожа, серое) - фото 8
Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM &quot;Blocks HD-008&quot; (экокожа, серое) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM &quot;Blocks HD-008&quot; (экокожа, серое) - фото 1
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM &quot;Blocks HD-008&quot; (экокожа, серое) - фото 2
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM &quot;Blocks HD-008&quot; (экокожа, серое) - фото 3
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM &quot;Blocks HD-008&quot; (экокожа, серое) - фото 4
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM &quot;Blocks HD-008&quot; (экокожа, серое) - фото 5
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM &quot;Blocks HD-008&quot; (экокожа, серое) - фото 6
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM &quot;Blocks HD-008&quot; (экокожа, серое) - фото 7
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM &quot;Blocks HD-008&quot; (экокожа, серое) - фото 8
  • Компьютерное кресло BRABIX PREMIUM &quot;Blocks HD-008&quot; (экокожа, серое) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474908
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
83х83х42
Вес, кг.
23.91

Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Blocks HD-008 (экокожа, серое)

BRABIX PREMIUM Blocks HD-008 с повышенной нагрузкой способно обеспечить Вас необходимым комфортом в течение всего рабочего дня.

Обивка кресла выполнена из устойчивой к износу экокожи - современного материала на хлопковой основе. Эта обивка позволит сохранить презентабельный вид кресла на протяжении всего срока эксплуатации.

Усиленный механизм качания "Top Gun" обеспечивает возможность свободного качания с фиксацией в рабочем положении и регулировку силы отклонения под вес сидящего. Данный тип механизма отличается своей прочностью и надежностью.

Плотная набивка спинки и сиденья, мягкие накладки на металлических подлокотниках – современная эргономичная конструкция, создающая поддержку спины и поясницы.

Высокопрочный газлифт 4 класса.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Brabix Premium Blocks HD-008 (экокожа, серое)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание

BRABIX PREMIUM Blocks HD-008 с повышенной нагрузкой способно обеспечить Вас необходимым комфортом в течение всего рабочего дня.

Обивка кресла выполнена из устойчивой к износу экокожи - современного материала на хлопковой основе. Эта обивка позволит сохранить презентабельный вид кресла на протяжении всего срока эксплуатации.

Усиленный механизм качания "Top Gun" обеспечивает возможность свободного качания с фиксацией в рабочем положении и регулировку силы отклонения под вес сидящего. Данный тип механизма отличается своей прочностью и надежностью.

Плотная набивка спинки и сиденья, мягкие накладки на металлических подлокотниках – современная эргономичная конструкция, создающая поддержку спины и поясницы.

Высокопрочный газлифт 4 класса.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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