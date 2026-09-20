Top.Mail.Ru
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 1
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 2
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 3
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 4
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 5
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 6
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 7
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 8
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 9
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 10
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 11
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 12
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 13
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 14
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 15
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 16
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 17
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 18
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 19
Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 1
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 2
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 3
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 4
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 5
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 6
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 7
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 8
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 9
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 10
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 11
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 12
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 13
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 14
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 15
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 16
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 17
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 18
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 19
  • Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525718
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х60х20
Вес, кг.
25.4

Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black

Механизм качания с возможностью фиксации в любом положении (топган-люкс). Регулировка высоты (газлифт). Регулировка угла наклона спинки (реклайнер 90-150 градусов). Поддержка шеи и поясницы (2 эргономичные подушки). Подлокотники пластиковые 3D. Каркас стальной. Крестовина металлическая разборная. Колеса для паркета и ламината. Ограничение по весу: 150 кг.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Механизм качания с возможностью фиксации в любом положении (топган-люкс). Регулировка высоты (газлифт). Регулировка угла наклона спинки (реклайнер 90-150 градусов). Поддержка шеи и поясницы (2 эргономичные подушки). Подлокотники пластиковые 3D. Каркас стальной. Крестовина металлическая разборная. Колеса для паркета и ламината. Ограничение по весу: 150 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло компьютерное Бюрократ Knight Outrider Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...