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Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red купить с доставкой в Москве
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Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red

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Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - фото 1
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - фото 2
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - фото 3
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - фото 4
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - фото 5
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - фото 6
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - фото 7
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - фото 8
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - фото 9
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
  • Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - фото 1
  • Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - фото 2
  • Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - фото 3
  • Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - фото 4
  • Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - фото 5
  • Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - фото 6
  • Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - фото 7
  • Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - фото 8
  • Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - фото 9
  • Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 770 руб. 
Начислим 349 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 262879
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red
21 770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AKRacing
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
25

Описание товара Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red

Порадует геймера стильным красным дизайном, мягким наполнением из вспененного полимера и приятной тканевой обивкой. Конструкция выдерживает до 150 кг и дополняется удобным подголовником. Наличие металлической крестовины способствует прочности и высокому уровню устойчивости. Устройство AKRacing K7012 дополнено колесиками и возможность регулирования высоты сиденья и наклона спинки. У сиденья с шириной 39 см можно изменять высоту в пределах 46-54 см. Поставка осуществляется с двумя удобными подушками в одном стилевом исполнении с креслом.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AKRacing
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Описание
Порадует геймера стильным красным дизайном, мягким наполнением из вспененного полимера и приятной тканевой обивкой. Конструкция выдерживает до 150 кг и дополняется удобным подголовником. Наличие металлической крестовины способствует прочности и высокому уровню устойчивости. Устройство AKRacing K7012 дополнено колесиками и возможность регулирования высоты сиденья и наклона спинки. У сиденья с шириной 39 см можно изменять высоту в пределах 46-54 см. Поставка осуществляется с двумя удобными подушками в одном стилевом исполнении с креслом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 21770 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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