Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное
Кресло премиум-качества с повышенной нагрузкой обеспечивает необходимым комфортом в течение всего рабочего дня.
Обивка кресла выполнена из устойчивой к износу экокожи - современного материала на хлопковой основе. Эта обивка позволит сохранить презентабельный вид кресла на протяжении всего срока эксплуатации.
Усиленный механизм качания дает возможность глубоко раскачиваться в кресле с фиксацией в любом положении. Данный механизм отличается от других своей прочностью и надежностью.
Плотная набивка спинки и сиденья, мягкие накладки на металлических подлокотниках – современная эргономичная конструкция, создающая поддержку спины и поясницы.
Высокопрочный газлифт 4 класса.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
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Кресло премиум-качества с повышенной нагрузкой обеспечивает необходимым комфортом в течение всего рабочего дня.
Обивка кресла выполнена из устойчивой к износу экокожи - современного материала на хлопковой основе. Эта обивка позволит сохранить презентабельный вид кресла на протяжении всего срока эксплуатации.
Усиленный механизм качания дает возможность глубоко раскачиваться в кресле с фиксацией в любом положении. Данный механизм отличается от других своей прочностью и надежностью.
Плотная набивка спинки и сиденья, мягкие накладки на металлических подлокотниках – современная эргономичная конструкция, создающая поддержку спины и поясницы.
Высокопрочный газлифт 4 класса.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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