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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый купить с доставкой в Москве
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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый

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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый - фото 1
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый - фото 2
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый - фото 3
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый - фото 4
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый - фото 5
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый - фото 6
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый - фото 7
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый - фото 8
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый - фото 9
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый - фото 1
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый - фото 2
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый - фото 3
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый - фото 4
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый - фото 5
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый - фото 6
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый - фото 7
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый - фото 8
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый - фото 9
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557747
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
17.7

Описание товара Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый

Кресло игровое A4Tech Bloody GC-110 - отличный вариант для любого геймера, готового проводить часы за компьютером. Представленная модель готова обеспечить достаточный уровень комфорта, чтобы вы могли проходить видеоигры без вреда для вашего позвоночника. Кресло, оформленное в серо-черном дизайне, выдерживает нагрузку до 120 кг, благодаря чему оно подойдет для подавляющего большинства пользователей. Поролоновый наполнитель подарит мягкость при посадке, кроме того, он сохранит свою упругость на протяжении всего срока службы кресла. Модель A4Tech Bloody GC-110 получила обивку из хорошо дышащей ткани, также спинка и сиденье декорированы вставками из экокожи. Перемещать кресло по полу можно при помощи колесиков на крестовине, при этом можно не бояться повредить напольное покрытие. Для удобства посадки в конструкции устройства предусмотрены нерегулируемые подлокотники. Механизм качания позволит немного откинуться в кресле после напряженной игры, чтобы вы дали вашей спине небольшую передышку.



Теги товара: на колесиках, серые

Отзывы о товаре Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
серый
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-110 - отличный вариант для любого геймера, готового проводить часы за компьютером. Представленная модель готова обеспечить достаточный уровень комфорта, чтобы вы могли проходить видеоигры без вреда для вашего позвоночника. Кресло, оформленное в серо-черном дизайне, выдерживает нагрузку до 120 кг, благодаря чему оно подойдет для подавляющего большинства пользователей. Поролоновый наполнитель подарит мягкость при посадке, кроме того, он сохранит свою упругость на протяжении всего срока службы кресла. Модель A4Tech Bloody GC-110 получила обивку из хорошо дышащей ткани, также спинка и сиденье декорированы вставками из экокожи. Перемещать кресло по полу можно при помощи колесиков на крестовине, при этом можно не бояться повредить напольное покрытие. Для удобства посадки в конструкции устройства предусмотрены нерегулируемые подлокотники. Механизм качания позволит немного откинуться в кресле после напряженной игры, чтобы вы дали вашей спине небольшую передышку.


Теги товара: на колесиках, серые
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