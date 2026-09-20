Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-110 серый
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-110 - отличный вариант для любого геймера, готового проводить часы за компьютером. Представленная модель готова обеспечить достаточный уровень комфорта, чтобы вы могли проходить видеоигры без вреда для вашего позвоночника. Кресло, оформленное в серо-черном дизайне, выдерживает нагрузку до 120 кг, благодаря чему оно подойдет для подавляющего большинства пользователей. Поролоновый наполнитель подарит мягкость при посадке, кроме того, он сохранит свою упругость на протяжении всего срока службы кресла. Модель A4Tech Bloody GC-110 получила обивку из хорошо дышащей ткани, также спинка и сиденье декорированы вставками из экокожи. Перемещать кресло по полу можно при помощи колесиков на крестовине, при этом можно не бояться повредить напольное покрытие. Для удобства посадки в конструкции устройства предусмотрены нерегулируемые подлокотники. Механизм качания позволит немного откинуться в кресле после напряженной игры, чтобы вы дали вашей спине небольшую передышку.
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Теги товара: на колесиках, серые
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Теги товара: на колесиках, серые
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