Top.Mail.Ru
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641224) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641224)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641224) - фото 1
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641224) - фото 2
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641224) - фото 3
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641224) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
коричневый
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641224) - фото 1
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641224) - фото 2
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641224) - фото 3
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641224) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557548
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
коричневый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
50
Ширина столешницы
120
Высота стола
73
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.27х0.77х0.06
Вес, кг.
15.67

Описание товара Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641224)

Компьютерный стол BRABIX — современное решение для комфортной работы и учёбы. Прямоугольная столешница из МДФ сочетает прочность и приятную фактуру, а лаконичный коричневый цвет гармонично впишется в любой интерьер в стиле лофт. Мощное металлическое основание гарантирует устойчивость даже при интенсивной нагрузке, а регулировка высоты позволит настроить стол индивидуально под себя — для максимального удобства.

Отзывы о товаре Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641224)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
коричневый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
50
Ширина столешницы
120
Высота стола
73
Регулировка высоты
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный стол BRABIX — современное решение для комфортной работы и учёбы. Прямоугольная столешница из МДФ сочетает прочность и приятную фактуру, а лаконичный коричневый цвет гармонично впишется в любой интерьер в стиле лофт. Мощное металлическое основание гарантирует устойчивость даже при интенсивной нагрузке, а регулировка высоты позволит настроить стол индивидуально под себя — для максимального удобства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641224) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...