Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641224)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
коричневый
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557548
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
коричневый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
50
Ширина столешницы
120
Высота стола
73
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.27х0.77х0.06
Вес, кг.
15.67
Описание товара Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641224)
Компьютерный стол BRABIX — современное решение для комфортной работы и учёбы. Прямоугольная столешница из МДФ сочетает прочность и приятную фактуру, а лаконичный коричневый цвет гармонично впишется в любой интерьер в стиле лофт. Мощное металлическое основание гарантирует устойчивость даже при интенсивной нагрузке, а регулировка высоты позволит настроить стол индивидуально под себя — для максимального удобства.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
коричневый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
50
Ширина столешницы
120
Высота стола
73
Регулировка высоты
да
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Страна производитель
Китай
Компьютерный стол BRABIX — современное решение для комфортной работы и учёбы. Прямоугольная столешница из МДФ сочетает прочность и приятную фактуру, а лаконичный коричневый цвет гармонично впишется в любой интерьер в стиле лофт. Мощное металлическое основание гарантирует устойчивость даже при интенсивной нагрузке, а регулировка высоты позволит настроить стол индивидуально под себя — для максимального удобства.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, прямые, черные
Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, прямые, черные
Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641224) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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