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Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641219) купить с доставкой в Москве
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Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641219)

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Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641219) - фото 1
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641219) - фото 2
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641219) - фото 3
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641219) - фото 4
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641219) - фото 5
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641219) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641219) - фото 1
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641219) - фото 2
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641219) - фото 3
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641219) - фото 4
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641219) - фото 5
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641219) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557540
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Ширина столешницы
15
Высота стола
111
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.26х0.58х0.09
Вес, кг.
17.38

Описание товара Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641219)

Компьютерный стол BRABIX легко впишется в современный интерьер благодаря стильному лофт-дизайну и глубокому чёрному цвету. Прямоугольная форма создаёт рабочее пространство без излишеств, а прочная столешница из МДФ гарантирует надёжность в повседневном использовании. Металлическое основание придаёт конструкции уверенную устойчивость, а регулируемая высота позволяет подобрать оптимальный уровень для работы и учёбы. Комфорт и функциональность каждый день.

Отзывы о товаре Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641219)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Ширина столешницы
15
Высота стола
111
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный стол BRABIX легко впишется в современный интерьер благодаря стильному лофт-дизайну и глубокому чёрному цвету. Прямоугольная форма создаёт рабочее пространство без излишеств, а прочная столешница из МДФ гарантирует надёжность в повседневном использовании. Металлическое основание придаёт конструкции уверенную устойчивость, а регулируемая высота позволяет подобрать оптимальный уровень для работы и учёбы. Комфорт и функциональность каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641219) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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