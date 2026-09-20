Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641219)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557540
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Ширина столешницы
15
Высота стола
111
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.26х0.58х0.09
Вес, кг.
17.38
Описание товара Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641219)
Компьютерный стол BRABIX легко впишется в современный интерьер благодаря стильному лофт-дизайну и глубокому чёрному цвету. Прямоугольная форма создаёт рабочее пространство без излишеств, а прочная столешница из МДФ гарантирует надёжность в повседневном использовании. Металлическое основание придаёт конструкции уверенную устойчивость, а регулируемая высота позволяет подобрать оптимальный уровень для работы и учёбы. Комфорт и функциональность каждый день.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Ширина столешницы
15
Высота стола
111
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Компьютерный стол BRABIX легко впишется в современный интерьер благодаря стильному лофт-дизайну и глубокому чёрному цвету. Прямоугольная форма создаёт рабочее пространство без излишеств, а прочная столешница из МДФ гарантирует надёжность в повседневном использовании. Металлическое основание придаёт конструкции уверенную устойчивость, а регулируемая высота позволяет подобрать оптимальный уровень для работы и учёбы. Комфорт и функциональность каждый день.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, прямые
Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, черные
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, прямые
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Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-004 (641219) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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