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Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) купить с доставкой в Москве
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Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210)

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Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) - фото 1
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) - фото 2
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) - фото 3
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) - фото 4
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) - фото 5
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) - фото 6
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) - фото 7
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) - фото 8
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) - фото 9
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) - фото 1
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) - фото 2
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) - фото 3
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) - фото 4
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) - фото 5
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) - фото 6
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) - фото 7
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) - фото 8
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) - фото 9
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557517
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Стол компьютерный
Размеры в упаковке, см
86х86х77
Вес, кг.
7.36

Описание товара Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210)

Компьютерный письменный стол BRABIX LOFT - сочетает в себе современный дизайн в стиле лофт и высокую функциональность. Просто разместите столешницу на металлической раме и приступайте к работе, а когда стол не используется, его можно сложить и убрать. Материал столешницы - МДФ с устойчивым к повреждениям и влаге ПВХ-покрытием. Опоры стола выполнены из металла с матовым покрытием и сечением 20х20 мм - надежная, безопасная и долговечная конструкция. Ножки стола оснащены пластиковыми накладками, которые защищают пол от повреждений. Функциональность стола обеспечивается легкой сборкой, просто приподнимите столешницу и сложите раму. Оптимальные габариты BRABIX LOFT CD-001 подходят даже для небольших помещений. Стол выдерживает нагрузку до 40 кг. Лёгкая сборка, функциональность, лаконичный, современный дизайн и компактный размер по разумной цене - это безусловные преимущества стола BRABIX LOFT CD-001.



Теги товара: на металлокаркасе

Отзывы о товаре Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-001 (641210)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Стол компьютерный
Описание
Компьютерный письменный стол BRABIX LOFT - сочетает в себе современный дизайн в стиле лофт и высокую функциональность. Просто разместите столешницу на металлической раме и приступайте к работе, а когда стол не используется, его можно сложить и убрать. Материал столешницы - МДФ с устойчивым к повреждениям и влаге ПВХ-покрытием. Опоры стола выполнены из металла с матовым покрытием и сечением 20х20 мм - надежная, безопасная и долговечная конструкция. Ножки стола оснащены пластиковыми накладками, которые защищают пол от повреждений. Функциональность стола обеспечивается легкой сборкой, просто приподнимите столешницу и сложите раму. Оптимальные габариты BRABIX LOFT CD-001 подходят даже для небольших помещений. Стол выдерживает нагрузку до 40 кг. Лёгкая сборка, функциональность, лаконичный, современный дизайн и компактный размер по разумной цене - это безусловные преимущества стола BRABIX LOFT CD-001.


Теги товара: на металлокаркасе
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Отзывы


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