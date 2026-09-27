Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет дуб натуральный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
бежевый
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 591503
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
бежевый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
Глубина столешницы
50 см
Ширина столешницы
90 см
Высота стола
78 см
Регулировка высоты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х59х7
Вес, кг.
9.5
Описание товара Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет дуб натуральный
Стол компьютерный BRABIX LOFT CD-008 с металлической конструкцией, прочной и легкой столешницей из ЛДСП выдерживает нагрузку до 40 кг. Мебель выполнена в эффектном цвете с имитацией натурального дуба. На столешнице шириной 90 см вы удобно разместите игровой компьютер или ноутбук, контроллеры и прочую технику. Мебель BRABIX LOFT CD-008 отлично впишется в интерьер, поможет эффектно выделить компьютерную зону от остальной части комнаты. Удобный стол с эргономичным дизайном подойдет для игр за компьютером, учебы и работы. Столешница с меламиновым покрытием не боится выгорания, легко очищается от пятен и пыли.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
бежевый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
Глубина столешницы
50 см
Ширина столешницы
90 см
Высота стола
78 см
Регулировка высоты
нет
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Страна производитель
Китай
Стол компьютерный BRABIX LOFT CD-008 с металлической конструкцией, прочной и легкой столешницей из ЛДСП выдерживает нагрузку до 40 кг. Мебель выполнена в эффектном цвете с имитацией натурального дуба. На столешнице шириной 90 см вы удобно разместите игровой компьютер или ноутбук, контроллеры и прочую технику. Мебель BRABIX LOFT CD-008 отлично впишется в интерьер, поможет эффектно выделить компьютерную зону от остальной части комнаты. Удобный стол с эргономичным дизайном подойдет для игр за компьютером, учебы и работы. Столешница с меламиновым покрытием не боится выгорания, легко очищается от пятен и пыли.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, с регулировкой высоты, прямые, черные
Теги товара: в стиле лофт, на металлокаркасе
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, с регулировкой высоты, прямые, черные
Теги товара: в стиле лофт, на металлокаркасе
Стол на металлокаркасе Brabix LOFT CD-008, 900х500х780 мм, цвет дуб натуральный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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