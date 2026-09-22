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Стол письменный/компьютерный Brabix Scandi CD-016 (1100х500х750), 4 ящика, белый купить с доставкой в Москве
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Стол письменный/компьютерный Brabix Scandi CD-016 (1100х500х750), 4 ящика, белый

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Стол письменный/компьютерный BRABIX Scandi CD-016 (ш1100*г500*в750мм), 4 ящика, белый, 641891 - фото 1
Стол письменный/компьютерный BRABIX Scandi CD-016 (ш1100*г500*в750мм), 4 ящика, белый, 641891 - фото 2
Стол письменный/компьютерный BRABIX Scandi CD-016 (ш1100*г500*в750мм), 4 ящика, белый, 641891 - фото 3
Стол письменный/компьютерный BRABIX Scandi CD-016 (ш1100*г500*в750мм), 4 ящика, белый, 641891 - фото 4
Стол письменный/компьютерный BRABIX Scandi CD-016 (ш1100*г500*в750мм), 4 ящика, белый, 641891 - фото 5
Стол письменный/компьютерный BRABIX Scandi CD-016 (ш1100*г500*в750мм), 4 ящика, белый, 641891 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Стиль
традиционный
Цвет
белый
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
лдсп
  • Стол письменный/компьютерный BRABIX Scandi CD-016 (ш1100*г500*в750мм), 4 ящика, белый, 641891 - фото 1
  • Стол письменный/компьютерный BRABIX Scandi CD-016 (ш1100*г500*в750мм), 4 ящика, белый, 641891 - фото 2
  • Стол письменный/компьютерный BRABIX Scandi CD-016 (ш1100*г500*в750мм), 4 ящика, белый, 641891 - фото 3
  • Стол письменный/компьютерный BRABIX Scandi CD-016 (ш1100*г500*в750мм), 4 ящика, белый, 641891 - фото 4
  • Стол письменный/компьютерный BRABIX Scandi CD-016 (ш1100*г500*в750мм), 4 ящика, белый, 641891 - фото 5
  • Стол письменный/компьютерный BRABIX Scandi CD-016 (ш1100*г500*в750мм), 4 ящика, белый, 641891 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719485
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Стиль
традиционный
Цвет
белый
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
лдсп
Глубина столешницы
550 мм
Ширина столешницы
1100 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.15х1.15х0.55
Вес, кг.
28.44

Описание товара Стол письменный/компьютерный Brabix Scandi CD-016 (1100х500х750), 4 ящика, белый

Стол с ящиками и полками подойдет как для дома, так и офиса: в ящиках свободно помещаются документы, а на полках сбоку можно хранить различные мелочи. Все изделия данной серии поставляются от производителя IKEA. Наши компьютерные столы сконструированы с учетом анатомических требований, что поможет сохранить ровную осанку. Для стола используются высококачественные ЛДСП, кромка и мебельная фурнитура, поэтому наша мебель прослужит не один год. В отличии от многих аналогов, поверхность плиты выполнена из гладкой пленки, в которую не забивается пыль и изделие со временем не теряет свой внешний вид. Стол легко собирается в домашних условиях по прилагаемой подробной инструкции. Каркас и фасады - ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм.. Поставляется в разобранном виде.. В комплект входит крепеж и инструкция по сборке..

Отзывы о товаре Стол письменный/компьютерный Brabix Scandi CD-016 (1100х500х750), 4 ящика, белый




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Стиль
традиционный
Цвет
белый
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
лдсп
Глубина столешницы
550 мм
Ширина столешницы
1100 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Стол с ящиками и полками подойдет как для дома, так и офиса: в ящиках свободно помещаются документы, а на полках сбоку можно хранить различные мелочи. Все изделия данной серии поставляются от производителя IKEA. Наши компьютерные столы сконструированы с учетом анатомических требований, что поможет сохранить ровную осанку. Для стола используются высококачественные ЛДСП, кромка и мебельная фурнитура, поэтому наша мебель прослужит не один год. В отличии от многих аналогов, поверхность плиты выполнена из гладкой пленки, в которую не забивается пыль и изделие со временем не теряет свой внешний вид. Стол легко собирается в домашних условиях по прилагаемой подробной инструкции. Каркас и фасады - ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм.. Поставляется в разобранном виде.. В комплект входит крепеж и инструкция по сборке..
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Доставка
Отзывы


Стол письменный/компьютерный Brabix Scandi CD-016 (1100х500х750), 4 ящика, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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