Смеситель для ванны и душа Lemark Unibox (LM6903CW)
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%11 350 руб. 14 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 552589
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
34.2
Страна бренда
Китай
Ширина, см
38
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х26х15
Вес, кг.
1.9
Описание товара Смеситель для ванны и душа Lemark Unibox (LM6903CW)
Серия смесителей UNIBOX. Комплектация: Керамический картридж 35 мм Аксессуары в комплекте (3-функциональная лейка, настенное крепление для лейки, душевой шланг 1,5 м) Присоединительная группа для настенного крепления смесителя ?” Металлическая рукоятка
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Бренд
Тип товара
Высота, см
34.2
Страна бренда
Китай
Ширина, см
38
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
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Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Серия смесителей UNIBOX. Комплектация: Керамический картридж 35 мм Аксессуары в комплекте (3-функциональная лейка, настенное крепление для лейки, душевой шланг 1,5 м) Присоединительная группа для настенного крепления смесителя ?” Металлическая рукоятка
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