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Полка тройная Fixsen белая (FX-730W-3) купить с доставкой в Москве
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Полка тройная Fixsen белая (FX-730W-3)

5 Отзывы
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Полка тройная Fixsen белая (FX-730W-3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550121
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
48х40х10
Вес, кг.
1.26

Описание товара Полка тройная Fixsen белая (FX-730W-3)

порошковое покрытие Муар

Отзывы о товаре Полка тройная Fixsen белая (FX-730W-3)

Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Артем Е.

Достоинства:


Комментарий:
Удобно, надёжно. Прослужила лет 5, начала ржаветь, купил такую же и заменил.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
неплохое качество , сварка ровная , покрытие равномерное
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
полка понравилась, конечно это не гальваника а покрас скорее порошковой, но смотрится хорошо
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
пришла вовремя,качество хорошее,посмотрим сколько прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная полка. До нее висела такая же, которой походу сто лет. Но серебряная и ржавая. После использования средств, с банок вода стекала на полку и с полки ржавая вода стекала в ванную. И поскольку квартира сьемная пришлось найти такую же но только новую. Очень нравится цвет. И то что она матовая. Больше ни какой грязи и ржавчины.



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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Описание
порошковое покрытие Муар
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Артем Е.

Достоинства:


Комментарий:
Удобно, надёжно. Прослужила лет 5, начала ржаветь, купил такую же и заменил.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
неплохое качество , сварка ровная , покрытие равномерное
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
полка понравилась, конечно это не гальваника а покрас скорее порошковой, но смотрится хорошо
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
пришла вовремя,качество хорошее,посмотрим сколько прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная полка. До нее висела такая же, которой походу сто лет. Но серебряная и ржавая. После использования средств, с банок вода стекала на полку и с полки ржавая вода стекала в ванную. И поскольку квартира сьемная пришлось найти такую же но только новую. Очень нравится цвет. И то что она матовая. Больше ни какой грязи и ржавчины.


Полка тройная Fixsen белая (FX-730W-3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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