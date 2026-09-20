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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209(B) 2.8-12мм купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209(B) 2.8-12мм

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209(B) 2.8-12мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%
2 350 руб.  6 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542475
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
15х11х9
Вес, г.
452

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209(B) 2.8-12мм

Уличная модель HiWatch DS-T209(B) – это 2 Мп купольная камера с поддержкой популярных форматов высокой четкости AHD, HD-TVI, CVI, позволяющих транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до FullHD на расстояние до 500 м. Бороться с шумами помогает цифровое шумоподавление DNR, компенсация фоновой засветки (BLC) уравновешивает излишки освещения, мешающие восприятию изображения. Для осуществления видеонаблюдения при недостаточной освещенности или в полной темноте на «борту» присутствует EXIR-подсветка с функцией Smart – автоматическим регулированием интенсивности свечения диодов в зависимости от расстояния до объекта. При использовании соответствующего регистратора не потребуются дополнительные блоки питания и прокладка питающих проводов. Модель HiWatch DS-T209(B) предназначена для апгрейда систем видеонаблюдения с разрешением камер 960H и ниже до двухмегапиксельного уровня или развертывания новых комплексов CCTV при ограниченном бюджете.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209(B) 2.8-12мм




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Уличная модель HiWatch DS-T209(B) – это 2 Мп купольная камера с поддержкой популярных форматов высокой четкости AHD, HD-TVI, CVI, позволяющих транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до FullHD на расстояние до 500 м. Бороться с шумами помогает цифровое шумоподавление DNR, компенсация фоновой засветки (BLC) уравновешивает излишки освещения, мешающие восприятию изображения. Для осуществления видеонаблюдения при недостаточной освещенности или в полной темноте на «борту» присутствует EXIR-подсветка с функцией Smart – автоматическим регулированием интенсивности свечения диодов в зависимости от расстояния до объекта. При использовании соответствующего регистратора не потребуются дополнительные блоки питания и прокладка питающих проводов. Модель HiWatch DS-T209(B) предназначена для апгрейда систем видеонаблюдения с разрешением камер 960H и ниже до двухмегапиксельного уровня или развертывания новых комплексов CCTV при ограниченном бюджете.
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Отзывы


Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209(B) 2.8-12мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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