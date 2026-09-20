Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm)
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP HiWatch DS-I650M(B)(2.8mm)
Сетевая камера-цилиндр HiWatch DS-I650M - 6-ти Мегапиксельное функциональное решение по демократичной цене, предназначенное для установки как внутри помещений и на улице. Набор средств улучшения изображения: аппаратный WDR 120 dB (широкий динамический диапазон) / 3D DNR (трехмерное цифровое шумоподавление) / BLC (компенсация фоновой засветки) способствует устранению дефектов, вызываемых неравномерным освещением, шумами в кадре и воздействием на картинку пересвеченных деталей. ROI помогает сосредоточится на интересующей области, транслировать ее в наилучшем качестве, понижая разрешение для остальных участков сцены. Встроенная EXIR-подсветка с функцией Smart позволяет фиксировать происходящее при недостаточной освещенности и в абсолютной темноте. HiWatch DS-I650M комплектуется фиксированным объективом, поворотным кронштейном и качественным встроенным микрофоном. Поддерживается технология питания по сети Ethernet (PoE). Корпус камеры защищен от погодных воздействий по стандарту IP67, что в совокупности с диапазоном рабочих температур от -40° до +60°C дает возможность монтировать устройство на улице. Отличительная особенность данной модели - наличие встроенного микрофона. Модель HiWatch DS-I650M – превосходный выбор для организации видеонаблюдения высокого разрешения в офисе или дома, а также для реализации проектов с высокими требованиями к детализации.
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