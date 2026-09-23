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Блок питания Falcon Eye FE-12/10 купить с доставкой в Москве
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Блок питания Falcon Eye FE-12/10

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Блок питания Falcon Eye FE-12/10 - фото 1
Блок питания Falcon Eye FE-12/10 - фото 2
Блок питания Falcon Eye FE-12/10 - фото 3
Блок питания Falcon Eye FE-12/10 - фото 4
Блок питания Falcon Eye FE-12/10 - фото 5
Блок питания Falcon Eye FE-12/10 - фото 6
Блок питания Falcon Eye FE-12/10 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Falcon Eye FE-12/10 - фото 1
  • Блок питания Falcon Eye FE-12/10 - фото 2
  • Блок питания Falcon Eye FE-12/10 - фото 3
  • Блок питания Falcon Eye FE-12/10 - фото 4
  • Блок питания Falcon Eye FE-12/10 - фото 5
  • Блок питания Falcon Eye FE-12/10 - фото 6
  • Блок питания Falcon Eye FE-12/10 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
500 руб.  730 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 542345
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Falcon Eye FE-12/10
500 руб. -32%
730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, г.
110

Описание товара Блок питания Falcon Eye FE-12/10

Предназначен для питания систем видеонаблюдения, домофонных систем, систем контроля доступом.

Отзывы о товаре Блок питания Falcon Eye FE-12/10




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Блок питания
Описание
Предназначен для питания систем видеонаблюдения, домофонных систем, систем контроля доступом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Falcon Eye FE-12/10 - стоимость товара 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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