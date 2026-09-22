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Блок питания AC/DC Osnovo PS-12012(ver2) 12В 12Вт купить с доставкой в Москве
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Блок питания AC/DC Osnovo PS-12012(ver2) 12В 12Вт

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Блок питания AC/DC Osnovo PS-12012(ver2) 12В 12Вт - фото 1
Блок питания AC/DC Osnovo PS-12012(ver2) 12В 12Вт - фото 2
Блок питания AC/DC Osnovo PS-12012(ver2) 12В 12Вт - фото 3
Блок питания AC/DC Osnovo PS-12012(ver2) 12В 12Вт - фото 4
Блок питания AC/DC Osnovo PS-12012(ver2) 12В 12Вт - фото 5
Блок питания AC/DC Osnovo PS-12012(ver2) 12В 12Вт - фото 6
Блок питания AC/DC Osnovo PS-12012(ver2) 12В 12Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания AC/DC Osnovo PS-12012(ver2) 12В 12Вт - фото 1
  • Блок питания AC/DC Osnovo PS-12012(ver2) 12В 12Вт - фото 2
  • Блок питания AC/DC Osnovo PS-12012(ver2) 12В 12Вт - фото 3
  • Блок питания AC/DC Osnovo PS-12012(ver2) 12В 12Вт - фото 4
  • Блок питания AC/DC Osnovo PS-12012(ver2) 12В 12Вт - фото 5
  • Блок питания AC/DC Osnovo PS-12012(ver2) 12В 12Вт - фото 6
  • Блок питания AC/DC Osnovo PS-12012(ver2) 12В 12Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727685
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Комплектация
Блок питания, упаковка
Мощность, Вт
12
Полная выходная мощность, ВА
12
Максимальный ток
1
Выходное напряжение, В
12
Габариты
28.2 x 73.8 x 58.8 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
140

Описание товара Блок питания AC/DC Osnovo PS-12012(ver2) 12В 12Вт

Блок питания OSNOVO PS-12012 получает питание от стандартной электросети. Плоский корпус позволяет подключать блок в труднодоступных местах. Устройство оснащено стандартным штекером размером 2.1x5.5 мм и выдает ток DC с напряжением 12 B и силой тока до 1 A. Совместим с разными моделями видеокамер. Длинный кабель позволяет с максимальным удобством подключать данный блок питания. Прибор рассчитан на работу в помещениях.

Отзывы о товаре Блок питания AC/DC Osnovo PS-12012(ver2) 12В 12Вт




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Комплектация
Блок питания, упаковка
Мощность, Вт
12
Полная выходная мощность, ВА
12
Максимальный ток
1
Выходное напряжение, В
12
Габариты
28.2 x 73.8 x 58.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания OSNOVO PS-12012 получает питание от стандартной электросети. Плоский корпус позволяет подключать блок в труднодоступных местах. Устройство оснащено стандартным штекером размером 2.1x5.5 мм и выдает ток DC с напряжением 12 B и силой тока до 1 A. Совместим с разными моделями видеокамер. Длинный кабель позволяет с максимальным удобством подключать данный блок питания. Прибор рассчитан на работу в помещениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания AC/DC Osnovo PS-12012(ver2) 12В 12Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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