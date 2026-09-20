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Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром

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Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 1
Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 2
Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 3
Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 4
Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 5
Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 6
Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 7
Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 8
Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 9
Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 10
Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 11
Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 12
Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 13
Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
81
Длина излива
106
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 4
  • Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 5
  • Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 6
  • Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 7
  • Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 8
  • Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 9
  • Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 10
  • Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 11
  • Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 12
  • Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 13
  • Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541781
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
81
Длина излива
106
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Особенности
стандарт крепления 3/8 дюйма
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
23х16х7
Вес, кг.
1.3

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром

Трендовый дизайн. Специально спроектированный керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Функции для удобства использования: оптимальный угол наклона аэратора и насыщение воды воздухом обеспечивает отсутствие брызг.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM Joy F85E02100 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
81
Длина излива
106
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Развернуть
Выдвижной излив
нет
Особенности
стандарт крепления 3/8 дюйма
Страна производитель
Германия
Описание
Трендовый дизайн. Специально спроектированный керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Функции для удобства использования: оптимальный угол наклона аэратора и насыщение воды воздухом обеспечивает отсутствие брызг.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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