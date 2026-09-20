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Душевая система AM.PM Like F0780722 черный купить с доставкой в Москве
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Душевая система AM.PM Like F0780722 черный

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Душевая система AM.PM Like F0780722 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Смеситель с термостатом
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 290 руб. 
Начислим 3138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541640
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Душевая система AM.PM Like F0780722 черный
52 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
S-образные эксцентрики, антиизвестковое покрытие, аэратор, держатель душевой лейки, защита от обратного потока, защита от скручивания, поворотный излив, регулируемый верхний душ
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
50х15х13
Вес, кг.
4.5

Описание товара Душевая система AM.PM Like F0780722 черный

Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках. Премиальные размеры и продуманные детали: увеличенный диаметр душевых леек (верхний душ 220 мм и ручной душ 120 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа, тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Телескопическая поворотная штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, а шаровой шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона. Смеситель выполнен в виде полочки. Чистый дизайн без лишних деталей: переключатель расположен за ручкой настройки температуры и позволяет менять источник потока воды от ручной лейки и излива до верхнего душа.

Отзывы о товаре Душевая система AM.PM Like F0780722 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
S-образные эксцентрики, антиизвестковое покрытие, аэратор, держатель душевой лейки, защита от обратного потока, защита от скручивания, поворотный излив, регулируемый верхний душ
Страна производитель
Германия
Описание
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках. Премиальные размеры и продуманные детали: увеличенный диаметр душевых леек (верхний душ 220 мм и ручной душ 120 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа, тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Телескопическая поворотная штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, а шаровой шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона. Смеситель выполнен в виде полочки. Чистый дизайн без лишних деталей: переключатель расположен за ручкой настройки температуры и позволяет менять источник потока воды от ручной лейки и излива до верхнего душа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система AM.PM Like F0780722 черный - купить по цене 52290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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