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Душевая система AM.PM Like F0780200 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система AM.PM Like F0780200 хром

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Душ.система AM.PM Like F0780200 верхн.душ 250мм, ручной душ 120 мм, 3 функции, душ.штанга 1030-1460 мм,
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541634
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.08х0.42х0.15
Вес, кг.
3

Описание товара Душевая система AM.PM Like F0780200 хром

Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках. Премиальные размеры и продуманные детали: увеличенный диаметр душевых леек (верхний душ 254 мм и ручной душ 120 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Телескопическая поворотная штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм обеспечивая комфорт для людей любого роста а шаровой шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона. Нижнее крепление штанги выполнено в виде полочки а переключатель верхний-ручной душ является ее продолжением. Нажав на него вы можете менять источник потока воды от ручной лейки к верхнему душу



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Отзывы о товаре Душевая система AM.PM Like F0780200 хром

22.02.2023
Внуков Максим

Достоинства:
Качество

Недостатки:
Отствутствуют



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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Страна производитель
Германия
Описание
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках. Премиальные размеры и продуманные детали: увеличенный диаметр душевых леек (верхний душ 254 мм и ручной душ 120 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Телескопическая поворотная штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм обеспечивая комфорт для людей любого роста а шаровой шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона. Нижнее крепление штанги выполнено в виде полочки а переключатель верхний-ручной душ является ее продолжением. Нажав на него вы можете менять источник потока воды от ручной лейки к верхнему душу


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы
22.02.2023
Внуков Максим

Достоинства:
Качество

Недостатки:
Отствутствуют


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