Top.Mail.Ru
Коммутатор D-Link DXS-3400-24TC/A1ASI купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор D-Link DXS-3400-24TC/A1ASI

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор D-Link DXS-3400-24TC/A1ASI
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
212 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540870
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
50000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, кг.
8.99

Описание товара Коммутатор D-Link DXS-3400-24TC/A1ASI

Управляемый коммутатор D-Link — ваш надёжный выбор для расширения офисной или небольшой корпоративной сети. 24 порта RJ45 обеспечивают достаточную вместительность даже при активном росте количества устройств, а наличие 4 портов SFP открывает гибкие возможности для подключения оптических линий связи. Благодаря поддержке второго уровня (L2) легко организовать эффективную маршрутизацию внутри сети, а размер таблицы MAC-адресов на 50 000 записей гарантирует стабильную работу даже при большом количестве пользователей. Настольный форм-фактор позволяет разместить устройство прямо возле рабочих мест — удобно и компактно. Скорость передачи данных в 100 Мбит/сек обеспечивает уверенное покрытие стандартных офисных задач. Этот коммутатор не поддерживает PoE, зато его конфигурация рассчитана на стабильность и простоту настройки.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DXS-3400-24TC/A1ASI




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
50000
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор D-Link — ваш надёжный выбор для расширения офисной или небольшой корпоративной сети. 24 порта RJ45 обеспечивают достаточную вместительность даже при активном росте количества устройств, а наличие 4 портов SFP открывает гибкие возможности для подключения оптических линий связи. Благодаря поддержке второго уровня (L2) легко организовать эффективную маршрутизацию внутри сети, а размер таблицы MAC-адресов на 50 000 записей гарантирует стабильную работу даже при большом количестве пользователей. Настольный форм-фактор позволяет разместить устройство прямо возле рабочих мест — удобно и компактно. Скорость передачи данных в 100 Мбит/сек обеспечивает уверенное покрытие стандартных офисных задач. Этот коммутатор не поддерживает PoE, зато его конфигурация рассчитана на стабильность и простоту настройки.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DXS-3400-24TC/A1ASI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...