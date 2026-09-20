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Блок питания HPE JL086A X372 54VDC 680W PS купить с доставкой в Москве
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Блок питания HPE JL086A X372 54VDC 680W PS

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Блок питания HPE JL086A X372 54VDC 680W PS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
680
Размер вентилятора(ов), мм
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540856
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Характеристики

Бренд
HPE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
680
Размер вентилятора(ов), мм
40
Размеры в упаковке, см
25х19х10
Вес, г.
273

Описание товара Блок питания HPE JL086A X372 54VDC 680W PS

Блок питания (680 Вт, 100–240 В перем. тока, 54 В пост. тока) для коммутаторов Aruba.



Теги товара: 1U

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Характеристики
Бренд
HPE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
680
Размер вентилятора(ов), мм
40
Описание
Блок питания (680 Вт, 100–240 В перем. тока, 54 В пост. тока) для коммутаторов Aruba.


Теги товара: 1U
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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