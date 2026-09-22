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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
4x8 pin, 2x16 pin
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717464
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Описание товара Блок питания Asus ROG-LOKI-1200T-SFX-L-GAMING (90YE00N0-B0NA00)
Блок питания ASUS ROG-LOKI-1200T-SFX-L-GAMING отличается тихой работой и высокой производительностью. Радиаторы ROG обеспечивают более низкие температуры, более длительный срок службы компонентов и более продолжительную работу при уровне шума 0 дБ. Японские конденсаторы с низким эквивалентным последовательным сопротивлением дополнительно повышают эффективность и снижают тепловыделение, позволяя надежно обеспечивать питанием вашу сборку на долгие годы. Для снижения уровня шума вентилятор полностью отключается, когда нагрузка на блок питания составляет 40% или ниже. Крыльчатка вентилятора вращается на двух шарикоподшипниках, которые прослужат в два раза дольше, чем подшипники скольжения. 120-миллиметровый вентилятор оснащен восемью адресуемыми светодиодами, которые можно настраивать с помощью Aura Sync для создания согласованных схем подсветки во всей вашей сборке. В комплект входит 16-контактный кабель для подачи питания мощностью до 600 Вт на графические карты PCIe 5.0
Блок питания ASUS ROG-LOKI-1200T-SFX-L-GAMING отличается тихой работой и высокой производительностью. Радиаторы ROG обеспечивают более низкие температуры, более длительный срок службы компонентов и более продолжительную работу при уровне шума 0 дБ. Японские конденсаторы с низким эквивалентным последовательным сопротивлением дополнительно повышают эффективность и снижают тепловыделение, позволяя надежно обеспечивать питанием вашу сборку на долгие годы. Для снижения уровня шума вентилятор полностью отключается, когда нагрузка на блок питания составляет 40% или ниже. Крыльчатка вентилятора вращается на двух шарикоподшипниках, которые прослужат в два раза дольше, чем подшипники скольжения. 120-миллиметровый вентилятор оснащен восемью адресуемыми светодиодами, которые можно настраивать с помощью Aura Sync для создания согласованных схем подсветки во всей вашей сборке. В комплект входит 16-контактный кабель для подачи питания мощностью до 600 Вт на графические карты PCIe 5.0
Блок питания Asus ROG-LOKI-1200T-SFX-L-GAMING (90YE00N0-B0NA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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