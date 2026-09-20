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Блок питания Cisco 650W (NXA-PAC-650W-PI=) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Cisco 650W (NXA-PAC-650W-PI=)

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Блок питания Cisco 650W (NXA-PAC-650W-PI=)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653389
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Характеристики

Бренд
Cisco
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
42х19х9
Вес, г.
100

Описание товара Блок питания Cisco 650W (NXA-PAC-650W-PI=)

Блок питания Cisco 650W (NXA-PAC-650W-PI=)



Теги товара: 2 x 4+4-pin, Немодульный, Platinum, 1U, 650W

Отзывы о товаре Блок питания Cisco 650W (NXA-PAC-650W-PI=)




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Характеристики
Бренд
Cisco
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Cisco 650W (NXA-PAC-650W-PI=)


Теги товара: 2 x 4+4-pin, Немодульный, Platinum, 1U, 650W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Cisco 650W (NXA-PAC-650W-PI=) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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