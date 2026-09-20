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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для сервера
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
нет
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
40
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540857
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Описание товара Блок питания HPE JL087A X372 54VDC 1050W
Блок питания HPE представляет собой высокоэффективное устройство, предназначенное для использования в серверных системах. С мощностью 1200 Вт он способен обеспечивать стабильную работу даже при высоких нагрузках, что делает его отличным выбором для профессиональных IT-инфраструктур. Совместимость с сертификатом 80 PLUS Platinum гарантирует высокую энергоэффективность и экономию электроэнергии.
Этот блок питания оснащен активной системой охлаждения, что способствует эффективному отводу тепла и поддержанию оптимальной температуры даже при интенсивной эксплуатации. Устройство оснащено одним вентилятором диаметром 40 мм, который обеспечивает надежное охлаждение. Несмотря на его мощные характеристики, вес блока составляет всего 0,88 кг, что облегчает его монтаж и установку в серверные стойки.
Блок питания HPE не поддерживает отстегивающиеся кабели, что повышает надежность соединений и уменьшает риск отсоединения проводов. Изготовленный в Китае под брендом HPE, этот продукт отвечает всем современным стандартам качества и надежности. Форм-фактор 1U позволяет легко интегрировать его в существующую серверную инфраструктуру. В целом, это надежное и эффективное решение для обеспечения бесперебойного электропитания серверов.
Блок питания HPE представляет собой высокоэффективное устройство, предназначенное для использования в серверных системах. С мощностью 1200 Вт он способен обеспечивать стабильную работу даже при высоких нагрузках, что делает его отличным выбором для профессиональных IT-инфраструктур. Совместимость с сертификатом 80 PLUS Platinum гарантирует высокую энергоэффективность и экономию электроэнергии.
Этот блок питания оснащен активной системой охлаждения, что способствует эффективному отводу тепла и поддержанию оптимальной температуры даже при интенсивной эксплуатации. Устройство оснащено одним вентилятором диаметром 40 мм, который обеспечивает надежное охлаждение. Несмотря на его мощные характеристики, вес блока составляет всего 0,88 кг, что облегчает его монтаж и установку в серверные стойки.
Блок питания HPE не поддерживает отстегивающиеся кабели, что повышает надежность соединений и уменьшает риск отсоединения проводов. Изготовленный в Китае под брендом HPE, этот продукт отвечает всем современным стандартам качества и надежности. Форм-фактор 1U позволяет легко интегрировать его в существующую серверную инфраструктуру. В целом, это надежное и эффективное решение для обеспечения бесперебойного электропитания серверов.
Блок питания HPE JL087A X372 54VDC 1050W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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