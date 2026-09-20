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Характеристики
Тип товара
Блоки питания
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
63 550 руб.
157 390
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653393
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Описание товара Блок питания Cisco 650W (C9K-PWR-650WAC-R=)
Блок питания Cisco C9K-PWR-650WAC-R - это надежное и качественное решение для коммутаторов Cisco Catalyst C9500-32QC, C9500-48Y4C, C9500-24Y4C. Cisco - это бренд, который зарекомендовал себя на рынке сетевого оборудования. Продукты Cisco известны своей надежностью и долговечностью, что делает их отличным выбором для профессионалов и энтузиастов в области сетевых технологий. Блок питания Cisco C9K-PWR-650WAC-R обеспечивает стабильное и эффективное питание для вашего оборудования. Он способен поддерживать работу даже самых требовательных к питанию устройств, обеспечивая их бесперебойную работу и продлевая срок службы. Благодаря своим компактным размерам и легкому весу, блок питания Cisco C9K-PWR-650WAC-R легко устанавливается и не занимает много места.
Блок питания Cisco C9K-PWR-650WAC-R - это надежное и качественное решение для коммутаторов Cisco Catalyst C9500-32QC, C9500-48Y4C, C9500-24Y4C. Cisco - это бренд, который зарекомендовал себя на рынке сетевого оборудования. Продукты Cisco известны своей надежностью и долговечностью, что делает их отличным выбором для профессионалов и энтузиастов в области сетевых технологий. Блок питания Cisco C9K-PWR-650WAC-R обеспечивает стабильное и эффективное питание для вашего оборудования. Он способен поддерживать работу даже самых требовательных к питанию устройств, обеспечивая их бесперебойную работу и продлевая срок службы. Благодаря своим компактным размерам и легкому весу, блок питания Cisco C9K-PWR-650WAC-R легко устанавливается и не занимает много места.
Блок питания Cisco 650W (C9K-PWR-650WAC-R=) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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