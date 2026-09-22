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Блок питания Asus ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE (90YE00W4-B0NA00) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Asus ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE (90YE00W4-B0NA00)

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Блок питания Asus ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE (90YE00W4-B0NA00) - фото 1
Блок питания Asus ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE (90YE00W4-B0NA00) - фото 2
Блок питания Asus ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE (90YE00W4-B0NA00) - фото 3
Блок питания Asus ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE (90YE00W4-B0NA00) - фото 4
Блок питания Asus ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE (90YE00W4-B0NA00) - фото 5
Блок питания Asus ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE (90YE00W4-B0NA00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
4х6+2 pin
  • Блок питания Asus ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE (90YE00W4-B0NA00) - фото 1
  • Блок питания Asus ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE (90YE00W4-B0NA00) - фото 2
  • Блок питания Asus ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE (90YE00W4-B0NA00) - фото 3
  • Блок питания Asus ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE (90YE00W4-B0NA00) - фото 4
  • Блок питания Asus ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE (90YE00W4-B0NA00) - фото 5
  • Блок питания Asus ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE (90YE00W4-B0NA00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717539
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
4х6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х35х23
Вес, кг.
20.02

Описание товара Блок питания Asus ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE (90YE00W4-B0NA00)

Мощный и надёжный блок питания для вашего игрового компьютера. С номинальной мощностью 1000 Вт и сертификатом 80PLUS Platinum он обеспечит стабильное и эффективное питание всех компонентов вашей системы.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Platinum, 1000W

Отзывы о товаре Блок питания Asus ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE (90YE00W4-B0NA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
4х6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный и надёжный блок питания для вашего игрового компьютера. С номинальной мощностью 1000 Вт и сертификатом 80PLUS Platinum он обеспечит стабильное и эффективное питание всех компонентов вашей системы.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Platinum, 1000W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Asus ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE (90YE00W4-B0NA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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