Top.Mail.Ru
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 1
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 2
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 3
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 4
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 5
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 6
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 7
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 8
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 9
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 10
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 1
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 2
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 3
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 4
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 5
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 6
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 7
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 8
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 9
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 10
  • Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714586
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SEASONIC
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х12
Вес, кг.
3.96

Описание товара Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum

Блок питания 1200W Seasonic PX-1200 VERTEX Platinum - это идеальное решение для тех, кто ищет надежное и мощное устройство для своего компьютера. Этот блок питания обеспечивает стабильное и надежное электропитание, что позволяет вашему компьютеру работать на высоком уровне производительности без сбоев и перебоев. Основные характеристики блока питания 1200W Seasonic PX-1200 VERTEX Platinum: 1. Мощность 1200W обеспечивает достаточное электропитание для самых требовательных систем. Вы сможете запускать игры, обрабатывать видео и выполнять другие ресурсоемкие задачи без проблем. 2. Сертификат 80 PLUS Platinum гарантирует высокую энергоэффективность блока питания, что позволяет сократить энергопотребление и снизить счета за электроэнергию. 3. Технология Seasonic Hybrid Mode позволяет переключаться между режимами работы блока питания в зависимости от нагрузки. Это позволяет сэкономить энергию и уменьшить шум вентилятора. 4. Качественные компоненты и схема питания обеспечивают стабильное напряжение и защищают вашу систему от перенапряжения, короткого замыкания и других неполадок. 5. Модульный дизайн позволяет подключать только необходимые кабели, что улучшает воздушный поток в корпусе и облегчает сборку и обслуживание компьютера. Блок питания 1200W Seasonic PX-1200 VERTEX Platinum - это надежное и мощное устройство, которое обеспечит вашему компьютеру стабильное электропитание на долгие годы. Покупая этот блок питания, вы получаете не только качественный продукт, но и гарантию безопасной и эффективной работы вашей системы. Не упустите возможность улучшить производительность своего компьютера с помощью блока питания Seasonic PX-1200 VERTEX Platinum!



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum, 1200W

Отзывы о товаре Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SEASONIC
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания 1200W Seasonic PX-1200 VERTEX Platinum - это идеальное решение для тех, кто ищет надежное и мощное устройство для своего компьютера. Этот блок питания обеспечивает стабильное и надежное электропитание, что позволяет вашему компьютеру работать на высоком уровне производительности без сбоев и перебоев. Основные характеристики блока питания 1200W Seasonic PX-1200 VERTEX Platinum: 1. Мощность 1200W обеспечивает достаточное электропитание для самых требовательных систем. Вы сможете запускать игры, обрабатывать видео и выполнять другие ресурсоемкие задачи без проблем. 2. Сертификат 80 PLUS Platinum гарантирует высокую энергоэффективность блока питания, что позволяет сократить энергопотребление и снизить счета за электроэнергию. 3. Технология Seasonic Hybrid Mode позволяет переключаться между режимами работы блока питания в зависимости от нагрузки. Это позволяет сэкономить энергию и уменьшить шум вентилятора. 4. Качественные компоненты и схема питания обеспечивают стабильное напряжение и защищают вашу систему от перенапряжения, короткого замыкания и других неполадок. 5. Модульный дизайн позволяет подключать только необходимые кабели, что улучшает воздушный поток в корпусе и облегчает сборку и обслуживание компьютера. Блок питания 1200W Seasonic PX-1200 VERTEX Platinum - это надежное и мощное устройство, которое обеспечит вашему компьютеру стабильное электропитание на долгие годы. Покупая этот блок питания, вы получаете не только качественный продукт, но и гарантию безопасной и эффективной работы вашей системы. Не упустите возможность улучшить производительность своего компьютера с помощью блока питания Seasonic PX-1200 VERTEX Platinum!


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum, 1200W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...