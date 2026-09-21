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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714586
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Описание товара Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum
Блок питания 1200W Seasonic PX-1200 VERTEX Platinum - это идеальное решение для тех, кто ищет надежное и мощное устройство для своего компьютера. Этот блок питания обеспечивает стабильное и надежное электропитание, что позволяет вашему компьютеру работать на высоком уровне производительности без сбоев и перебоев.
Основные характеристики блока питания 1200W Seasonic PX-1200 VERTEX Platinum:
1. Мощность 1200W обеспечивает достаточное электропитание для самых требовательных систем. Вы сможете запускать игры, обрабатывать видео и выполнять другие ресурсоемкие задачи без проблем.
2. Сертификат 80 PLUS Platinum гарантирует высокую энергоэффективность блока питания, что позволяет сократить энергопотребление и снизить счета за электроэнергию.
3. Технология Seasonic Hybrid Mode позволяет переключаться между режимами работы блока питания в зависимости от нагрузки. Это позволяет сэкономить энергию и уменьшить шум вентилятора.
4. Качественные компоненты и схема питания обеспечивают стабильное напряжение и защищают вашу систему от перенапряжения, короткого замыкания и других неполадок.
5. Модульный дизайн позволяет подключать только необходимые кабели, что улучшает воздушный поток в корпусе и облегчает сборку и обслуживание компьютера.
Блок питания 1200W Seasonic PX-1200 VERTEX Platinum - это надежное и мощное устройство, которое обеспечит вашему компьютеру стабильное электропитание на долгие годы. Покупая этот блок питания, вы получаете не только качественный продукт, но и гарантию безопасной и эффективной работы вашей системы. Не упустите возможность улучшить производительность своего компьютера с помощью блока питания Seasonic PX-1200 VERTEX Platinum!
Блок питания 1200W Seasonic PX-1200 VERTEX Platinum - это идеальное решение для тех, кто ищет надежное и мощное устройство для своего компьютера. Этот блок питания обеспечивает стабильное и надежное электропитание, что позволяет вашему компьютеру работать на высоком уровне производительности без сбоев и перебоев.
Основные характеристики блока питания 1200W Seasonic PX-1200 VERTEX Platinum:
1. Мощность 1200W обеспечивает достаточное электропитание для самых требовательных систем. Вы сможете запускать игры, обрабатывать видео и выполнять другие ресурсоемкие задачи без проблем.
2. Сертификат 80 PLUS Platinum гарантирует высокую энергоэффективность блока питания, что позволяет сократить энергопотребление и снизить счета за электроэнергию.
3. Технология Seasonic Hybrid Mode позволяет переключаться между режимами работы блока питания в зависимости от нагрузки. Это позволяет сэкономить энергию и уменьшить шум вентилятора.
4. Качественные компоненты и схема питания обеспечивают стабильное напряжение и защищают вашу систему от перенапряжения, короткого замыкания и других неполадок.
5. Модульный дизайн позволяет подключать только необходимые кабели, что улучшает воздушный поток в корпусе и облегчает сборку и обслуживание компьютера.
Блок питания 1200W Seasonic PX-1200 VERTEX Platinum - это надежное и мощное устройство, которое обеспечит вашему компьютеру стабильное электропитание на долгие годы. Покупая этот блок питания, вы получаете не только качественный продукт, но и гарантию безопасной и эффективной работы вашей системы. Не упустите возможность улучшить производительность своего компьютера с помощью блока питания Seasonic PX-1200 VERTEX Platinum!
Блок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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