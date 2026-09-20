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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P6C купить с доставкой в Москве
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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P6C

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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P6C - фото 1
Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P6C - фото 2
Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P6C - фото 3
Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P6C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний корпус для SSD
  • Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P6C - фото 1
  • Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P6C - фото 2
  • Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P6C - фото 3
  • Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P6C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540296
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Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
125x81x19
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
94

Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P6C

Внешний корпус подходит для большинства дисков всех форматов от всех производителей.

Отзывы о товаре Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P6C




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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
125x81x19
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний корпус подходит для большинства дисков всех форматов от всех производителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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