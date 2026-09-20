Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P6C
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Характеристики
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540296
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
125x81x19
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
94
Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P6C
Внешний корпус подходит для большинства дисков всех форматов от всех производителей.
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Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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Бренд
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
125x81x19
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
прозрачный
Страна производитель
Китай
Внешний корпус подходит для большинства дисков всех форматов от всех производителей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Металл/стекло, Пластик
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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