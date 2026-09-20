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Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1)

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Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1) - фото 1
Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1) - фото 2
Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1) - фото 3
Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1) - фото 4
Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1) - фото 5
Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1) - фото 6
Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
  • Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1) - фото 1
  • Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1) - фото 2
  • Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1) - фото 3
  • Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1) - фото 4
  • Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1) - фото 5
  • Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1) - фото 6
  • Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
13 910 руб.  24 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538986
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Клавиатуры
Размеры в упаковке, см
25х15х4
Вес, кг.
1.8

Описание товара Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1)

Достаточно компактная для любого окружения и достаточно универсальная для любых настроек — это Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Наслаждайтесь безупречной игрой в элегантном корпусе с беспроводной 65% механической игровой клавиатурой с идеальным балансом формы и функций. Без функционального ряда, домашнего кластера и цифрового блока, эта клавиатура похожа на 60% клавиатуру, но с одним ключевым отличием — у нее все еще есть клавиши со стрелками. Сохраняя большую функциональность при сохранении компактности, Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed идеально подходит для минималистичных или небольших сетапов, где в приоритете пространство рабочего места.

Отзывы о товаре Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1)




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Клавиатуры
Описание
Достаточно компактная для любого окружения и достаточно универсальная для любых настроек — это Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Наслаждайтесь безупречной игрой в элегантном корпусе с беспроводной 65% механической игровой клавиатурой с идеальным балансом формы и функций. Без функционального ряда, домашнего кластера и цифрового блока, эта клавиатура похожа на 60% клавиатуру, но с одним ключевым отличием — у нее все еще есть клавиши со стрелками. Сохраняя большую функциональность при сохранении компактности, Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed идеально подходит для минималистичных или небольших сетапов, где в приоритете пространство рабочего места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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