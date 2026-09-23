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Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный купить с доставкой в Москве
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Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный

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Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный - фото 1
Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный - фото 2
Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный - фото 3
Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный - фото 4
Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный - фото 5
Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал чехла
силикон, пластик
Цвет
черный, прозрачный
  • Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный - фото 1
  • Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный - фото 2
  • Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный - фото 3
  • Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный - фото 4
  • Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный - фото 5
  • Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
670 руб.  870 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538070
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный
670 руб. -23%
870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xundd
Тип товара
Бампер
Материал чехла
силикон, пластик
Цвет
черный, прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный

Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный Плотно прилегает к корпусу смартфона, имеет все необходимые отверстия. Тип чехла - накладка, материал изготовления - силикон. Надежно защищает смартфон от грязи, влаги и мелких механических повреждений.

Отзывы о товаре Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный




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Характеристики
Бренд
Xundd
Тип товара
Бампер
Материал чехла
силикон, пластик
Цвет
черный, прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный Плотно прилегает к корпусу смартфона, имеет все необходимые отверстия. Тип чехла - накладка, материал изготовления - силикон. Надежно защищает смартфон от грязи, влаги и мелких механических повреждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол-накладка Xundd Beatle для Samsung S21+, черный - стоимость товара 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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