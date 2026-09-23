Чехол-накладка Xundd Beatle для Oppo A52/A72/A92, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал чехла
силикон, пластик
Цвет
черный, прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%670 руб. 870 руб.
В наличии
Код товара: 538065
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
670 руб. -23%
870 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бампер
Материал чехла
силикон, пластик
Цвет
черный, прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30
Описание товара Чехол-накладка Xundd Beatle для Oppo A52/A72/A92, черный
Чехол-накладка Xundd Beatle для Oppo A52/A72/A92, черный Плотно прилегает к корпусу смартфона, имеет все необходимые отверстия. Тип чехла - накладка, материал изготовления - силикон. Надежно защищает смартфон от грязи, влаги и мелких механических повреждений.
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Бренд
Тип товара
Бампер
Материал чехла
силикон, пластик
Цвет
черный, прозрачный
Страна производитель
Китай
Чехол-накладка Xundd Beatle для Oppo A52/A72/A92, черный Плотно прилегает к корпусу смартфона, имеет все необходимые отверстия. Тип чехла - накладка, материал изготовления - силикон. Надежно защищает смартфон от грязи, влаги и мелких механических повреждений.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол-накладка Xundd Beatle для Oppo A52/A72/A92, черный - по цене 670 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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