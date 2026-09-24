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Чехол Baseus Schott Series для iPhone 15 Plus Clear (P60115400201-01) купить с доставкой в Москве
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Чехол Baseus Schott Series для iPhone 15 Plus Clear (P60115400201-01)

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Чехол Baseus Schott Series для iPhone 15 Plus Clear (P60115400201-01) - фото 1
Чехол Baseus Schott Series для iPhone 15 Plus Clear (P60115400201-01) - фото 2
Чехол Baseus Schott Series для iPhone 15 Plus Clear (P60115400201-01) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 15 Plus
Цвет
прозрачный
  • Чехол Baseus Schott Series для iPhone 15 Plus Clear (P60115400201-01) - фото 1
  • Чехол Baseus Schott Series для iPhone 15 Plus Clear (P60115400201-01) - фото 2
  • Чехол Baseus Schott Series для iPhone 15 Plus Clear (P60115400201-01) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722727
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Характеристики

Бренд
Baseus
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 15 Plus
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х2
Вес, г.
102

Описание товара Чехол Baseus Schott Series для iPhone 15 Plus Clear (P60115400201-01)

Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели

Отзывы о товаре Чехол Baseus Schott Series для iPhone 15 Plus Clear (P60115400201-01)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 15 Plus
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Baseus Schott Series для iPhone 15 Plus Clear (P60115400201-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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