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Чехол для телефона Baseus Corning Series для iPhone 15 Plus прозрачный + защитное стекло (P60112203201-01) купить с доставкой в Москве
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Чехол для телефона Baseus Corning Series для iPhone 15 Plus прозрачный + защитное стекло (P60112203201-01)

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Чехол для телефона Baseus Corning Series для iPhone 15 Plus прозрачный + защитное стекло (P60112203201-01)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 15 Plus
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710153
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Характеристики

Бренд
Baseus
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 15 Plus
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х2
Вес, г.
110

Описание товара Чехол для телефона Baseus Corning Series для iPhone 15 Plus прозрачный + защитное стекло (P60112203201-01)

Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует параметрам заявленной модели



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол для телефона Baseus Corning Series для iPhone 15 Plus прозрачный + защитное стекло (P60112203201-01)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 15 Plus
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует параметрам заявленной модели


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол для телефона Baseus Corning Series для iPhone 15 Plus прозрачный + защитное стекло (P60112203201-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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