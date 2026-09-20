Кресло Бюрократ CH-340M красный Velvet 88 крестовина металл
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 522301
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
70х60х20
Вес, кг.
10
Описание товара Кресло Бюрократ CH-340M красный Velvet 88 крестовина металл
Регулировка высоты (газлифт). Крестовина разборная металлическая. Колеса для паркета и ламината. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту Bifma. Упаковка: масса 10,1 кг, объем 0,152 м3, габариты 710 х 320 х 670 мм.
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Регулировка высоты (газлифт). Крестовина разборная металлическая. Колеса для паркета и ламината. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту Bifma. Упаковка: масса 10,1 кг, объем 0,152 м3, габариты 710 х 320 х 670 мм.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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