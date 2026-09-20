Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло игровое Бюрократ Zombie RUNNER черный/синий текстиль/эко.кожа
Zombie Runner — современная модель игрового кресла, которая подарит вам удовольствие и комфорт во время длительного игрового процесса. Его эргономичная конструкция позволяет удобно расположиться за компьютером во время работы или виртуальных сражений, а стильный дизайн кресла дополнит любой интерьер. Устойчивая опора на колесиках позволяет легко его передвигать. Благодаря механизму качания вы сможете максимально расслабиться в перерыве между играми, а фиксация в вертикальном положении обеспечит комфорт во время работы. Игровое кресло Zombie Runner оснащено регулировкой по высоте и весу для его удобного использования разными пользователями. Обивка кресла выполнена из качественного текстиля и искусственной кожи, которая сохраняет свой первоначальный вид в течение длительного времени.
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