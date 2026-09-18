Компьютерное кресло Бюрократ CH-1201NX черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
100
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 198118
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Тип механизма качания
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х40
Вес, кг.
6.3
Описание товара Компьютерное кресло Бюрократ CH-1201NX черный
Кресло Бюрократ CH-1201NX c обивкой из ткани темно-синего цвета, черным каркасом, регулировкой высоты (газлифт), регулировкой глубины сиденья, ограничением по весу: 100 кг.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые, без подлокотников
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Тип механизма качания
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Кресло Бюрократ CH-1201NX c обивкой из ткани темно-синего цвета, черным каркасом, регулировкой высоты (газлифт), регулировкой глубины сиденья, ограничением по весу: 100 кг.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые, без подлокотников
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые, без подлокотников
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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