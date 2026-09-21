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Кресло Бюрократ CH-695NLT синий TW-05 сиденье черный TW-11 сетка/ткань крестов. пластик купить с доставкой в Москве
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Кресло Бюрократ CH-695NLT синий TW-05 сиденье черный TW-11 сетка/ткань крестов. пластик

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Кресло Бюрократ CH-695NLT синий TW-05 сиденье черный TW-11 сетка/ткань крестов. пластик - фото 1
Кресло Бюрократ CH-695NLT синий TW-05 сиденье черный TW-11 сетка/ткань крестов. пластик - фото 2
Кресло Бюрократ CH-695NLT синий TW-05 сиденье черный TW-11 сетка/ткань крестов. пластик - фото 3
Кресло Бюрократ CH-695NLT синий TW-05 сиденье черный TW-11 сетка/ткань крестов. пластик - фото 4
Кресло Бюрократ CH-695NLT синий TW-05 сиденье черный TW-11 сетка/ткань крестов. пластик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на ножках
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT синий TW-05 сиденье черный TW-11 сетка/ткань крестов. пластик - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT синий TW-05 сиденье черный TW-11 сетка/ткань крестов. пластик - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT синий TW-05 сиденье черный TW-11 сетка/ткань крестов. пластик - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT синий TW-05 сиденье черный TW-11 сетка/ткань крестов. пластик - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-695NLT синий TW-05 сиденье черный TW-11 сетка/ткань крестов. пластик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695241
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на ножках
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х59х28
Вес, кг.
10.9

Описание товара Кресло Бюрократ CH-695NLT синий TW-05 сиденье черный TW-11 сетка/ткань крестов. пластик

Компьютерное кресло Бюрократ CH-695NLT синий на пиастре крестовина пластик CH-695NLT/BL/TW-11 предназначено для работы за компьютером.



Теги товара: тканевые, сетчатые

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-695NLT синий TW-05 сиденье черный TW-11 сетка/ткань крестов. пластик




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/ткань
Тип установки
на ножках
Цвет
синий
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Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерное кресло Бюрократ CH-695NLT синий на пиастре крестовина пластик CH-695NLT/BL/TW-11 предназначено для работы за компьютером.


Теги товара: тканевые, сетчатые
Самовывоз
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Отзывы


Кресло Бюрократ CH-695NLT синий TW-05 сиденье черный TW-11 сетка/ткань крестов. пластик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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