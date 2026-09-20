Кресло компьютерное Бюрократ CH-695NLT темно-серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
темно-серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 497697
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
темно-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
10.9
Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ CH-695NLT темно-серый
Регулировка высоты (газлифт). Пластиковая крестовина. Подлокотники пластиковые. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту Bifma. Масса: 10,90 кг. Объем: 0,097 м3. Габариты (мм): 590 х 280 х 585.
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Теги товара: на колесиках, серые
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Бренд
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
темно-серый
Страна производитель
Китай
Регулировка высоты (газлифт). Пластиковая крестовина. Подлокотники пластиковые. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту Bifma. Масса: 10,90 кг. Объем: 0,097 м3. Габариты (мм): 590 х 280 х 585.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках, серые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках, серые
Кресло компьютерное Бюрократ CH-695NLT темно-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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