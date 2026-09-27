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SSD Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C) купить в Москве
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Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C)

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Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C) - фото 1
Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C) - фото 2
Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C) - фото 3
Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C) - фото 4
Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C) - фото 5
Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C) - фото 6
Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C) - фото 7
Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3400
Скорость записи, Мб/с
3100
Максимальный ресурс записи (TBW)
5100
  • Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C) - фото 1
  • Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C) - фото 2
  • Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C) - фото 3
  • Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C) - фото 4
  • Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C) - фото 5
  • Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C) - фото 6
  • Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C) - фото 7
  • Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
35 840 руб.  54 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 513166
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3400
Скорость записи, Мб/с
3100
Максимальный ресурс записи (TBW)
5100
Время наработки на отказ, час
1750000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
555

Описание товара Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C)

Благодаря твердотельному накопителю WD Red SN700 NVMe SSD, обеспечивающему высокую скорость кеширования для системы NAS, вы сможете справляться с самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы и выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого и среднего бизнеса — от виртуализации до совместного редактирования материалов и хранения баз данных с высокой нагрузкой — за счет эффективного кеширования.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3400
Скорость записи, Мб/с
3100
Максимальный ресурс записи (TBW)
5100
Время наработки на отказ, час
1750000
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря твердотельному накопителю WD Red SN700 NVMe SSD, обеспечивающему высокую скорость кеширования для системы NAS, вы сможете справляться с самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы и выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого и среднего бизнеса — от виртуализации до совместного редактирования материалов и хранения баз данных с высокой нагрузкой — за счет эффективного кеширования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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