Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3400
Скорость записи, Мб/с
3100
Максимальный ресурс записи (TBW)
5100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%35 840 руб. 54 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 513166
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3400
Скорость записи, Мб/с
3100
Максимальный ресурс записи (TBW)
5100
Время наработки на отказ, час
1750000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
555
Описание товара Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C)
Благодаря твердотельному накопителю WD Red SN700 NVMe SSD, обеспечивающему высокую скорость кеширования для системы NAS, вы сможете справляться с самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы и выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого и среднего бизнеса — от виртуализации до совместного редактирования материалов и хранения баз данных с высокой нагрузкой — за счет эффективного кеширования.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3400
Скорость записи, Мб/с
3100
Максимальный ресурс записи (TBW)
5100
Время наработки на отказ, час
1750000
Страна производитель
Китай
Благодаря твердотельному накопителю WD Red SN700 NVMe SSD, обеспечивающему высокую скорость кеширования для системы NAS, вы сможете справляться с самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы и выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого и среднего бизнеса — от виртуализации до совместного редактирования материалов и хранения баз данных с высокой нагрузкой — за счет эффективного кеширования.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Накопитель SSD Western Digital 4TB Red (WDS400T1R0C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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