Кронштейн Hikvision DS-1258ZJ-L

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512508
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Кронштейн настенный Hikvision DS-1258ZJ-L изготавливается из пластика белого цвета и решает задачу монтажа видеокамеры, являющейся компонентом системы видеонаблюдения, на стену в помещении. Изделие отличается габаритами 136?213?183 мм и демонстрирует совместимость с рядом моделей уличных камер купольного дизайна, производимых брендом Hikvision. Вес пластикового изделия равняется 260 гр. Кронштейн для установки видеокамеры на стену Hikvision DS-1258ZJ-L является надежным компонентом, незаменимым во время монтажа элементов наружной системы видеонаблюдения. В комплект поставки входит одно изделие данного типа вместе с крепежными принадлежностями.
Кронштейн настенный Hikvision DS-1258ZJ-L изготавливается из пластика белого цвета и решает задачу монтажа видеокамеры, являющейся компонентом системы видеонаблюдения, на стену в помещении. Изделие отличается габаритами 136?213?183 мм и демонстрирует совместимость с рядом моделей уличных камер купольного дизайна, производимых брендом Hikvision. Вес пластикового изделия равняется 260 гр. Кронштейн для установки видеокамеры на стену Hikvision DS-1258ZJ-L является надежным компонентом, незаменимым во время монтажа элементов наружной системы видеонаблюдения. В комплект поставки входит одно изделие данного типа вместе с крепежными принадлежностями.
Кронштейн Hikvision DS-1258ZJ-L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн Hikvision DS-1258ZJ-L