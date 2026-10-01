Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер для объектива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 538 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621155
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Характеристики
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Адаптер для объектива
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
9
Описание товара Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной
Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной – дополнительная лампа Tally для комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-4 Tally, который отображает в режиме реального времени статус в эфире каждой камеры в установленной конфигурации с помощью беспроводной многокамерной системы Tally Light AVMATRIX. Беспроводная передача сигнала на 200 м Лампы Tally могут принимать сигнал Tally, передаваемый с видеомикшера, на расстоянии до 200 м (в пределах прямой видимости) по беспроводной связи.
Смотрите также: Домофония, Дополнительное оборудование, Сигнализация, Системы оповещения и музыкальной трансляции, СКУД, Умный дом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Адаптер для объектива
Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной – дополнительная лампа Tally для комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-4 Tally, который отображает в режиме реального времени статус в эфире каждой камеры в установленной конфигурации с помощью беспроводной многокамерной системы Tally Light AVMATRIX. Беспроводная передача сигнала на 200 м Лампы Tally могут принимать сигнал Tally, передаваемый с видеомикшера, на расстоянии до 200 м (в пределах прямой видимости) по беспроводной связи.
Смотрите также: Домофония, Дополнительное оборудование, Сигнализация, Системы оповещения и музыкальной трансляции, СКУД, Умный дом
Смотрите также: Домофония, Дополнительное оборудование, Сигнализация, Системы оповещения и музыкальной трансляции, СКУД, Умный дом
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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