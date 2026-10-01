Top.Mail.Ru
Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 1
Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 2
Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 3
Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 4
Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 5
Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 6
Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 7
Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 8
Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 9
Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 10
Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер для объектива
  • Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 1
  • Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 2
  • Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 3
  • Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 4
  • Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 5
  • Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 6
  • Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 7
  • Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 8
  • Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 9
  • Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 10
  • Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 538 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621155
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Avmatrix
Тип товара
Адаптер для объектива
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
9

Описание товара Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной

Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной – дополнительная лампа Tally для комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-4 Tally, который отображает в режиме реального времени статус в эфире каждой камеры в установленной конфигурации с помощью беспроводной многокамерной системы Tally Light AVMATRIX. Беспроводная передача сигнала на 200 м Лампы Tally могут принимать сигнал Tally, передаваемый с видеомикшера, на расстоянии до 200 м (в пределах прямой видимости) по беспроводной связи.

Отзывы о товаре Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Адаптер для объектива
Описание
Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной – дополнительная лампа Tally для комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-4 Tally, который отображает в режиме реального времени статус в эфире каждой камеры в установленной конфигурации с помощью беспроводной многокамерной системы Tally Light AVMATRIX. Беспроводная передача сигнала на 200 м Лампы Tally могут принимать сигнал Tally, передаваемый с видеомикшера, на расстоянии до 200 м (в пределах прямой видимости) по беспроводной связи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок сигнализации AVMATRIX TS3019-RX Tally беспроводной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...